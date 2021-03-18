Марченко и гражданская жена Козака оспаривают санкции в Верховном Суде

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Верховный Суд поступили новые исковые заявления по обжалованию Указа Президента Украины о применении персональных санкций. Среди них заявления жены нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены нардепа Тараса Козака Натальи Лавренюк. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВС.

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"В Кассационной административный суд в составе Верховного Суда поступили новые исковые заявления, которыми оспаривается Указ Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что 17 марта 2021 года поступил иск, которым обжалуется п. 3 приложения 1 к введенному в действие этим Указом решению СНБОУ, согласно которому применены санкции к истцу - гражданке Украины Наталье Лавренюк. Иску присвоен регистрационный номер дела - № 9901/80/21.

"16 марта 2021 года подан иск об обжаловании п. 5 приложения 1 к решению СНБОУ, согласно которому применены санкции к истцу - гражданке Украины Оксане Марченко. Иску присвоен регистрационный номер дела - № 9901/74/21", - отмечается в сообщении.

Также 15 марта 2021 года в суд поступил иск об обжаловании п. 1 приложения 2 к решению СНБОУ, согласно которому применены санкции к истцу - Международной коммерческой компании "EVIRER LTD" (ОАЭ). 16 марта постановлением Верховного Суда открыто производство по административному делу № 9901/69/21 по этому иску. Дело назначено для рассмотрения в судебном заседании на 7 апреля 2021 в 9:30.

Как сообщалось ранее, 16 марта текущего года в КАС ВС поступил иск (регистрационный номер дела - № 9901/73/21), которым обжалуется п. 7 приложения 1 к введенному в действие Указом № 64/2021 решению СНБОУ, согласно которому применены санкции к истцу - гражданину Украины Виктору Медведчуку.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новини", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал. Под санкции попали: "Новы коммуныкації" - ZIK, "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" - "ПАРТНЕР ТВ", "ЛІДЕР ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", "ТВ ВИБІР "- 112 канал, "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" - основатель Тарас Козак, "Аріадна ТВ" - владелец Тарас Козак.

3 февраля Зеленский сначала прокомментировал введенные им санкции против телеканалов "ZIK", "NEWSONE" и "112", заявив, что Украина "решительно поддерживает свободу слова", а примененные ограничения - "трудное решение".

А потом заявил, что для этого были "конкретные основания", но почему-то не назвал их.