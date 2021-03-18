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Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
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Завтра на 17:00 созывают заседания СНБО

Завтра на 17:00 созывают заседания СНБО

КИЕВ. 18 марта. УНН. Завтра состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом журналисту УНН сообщил источник в Офисе Президента.

Детали

Так, завтра в 17:00 должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Дополнение

11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что на следующем заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины продолжит рассматривать санкции против отдельных лиц.

Также Данилов рассказывал, что раз или два раза в месяц по необходимости будут собирать заседания и обсуждать вопросы, которые важны для страны.

Напомним

11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина
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