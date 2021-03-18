Советники лидеров "нормандской четверки" встретились онлайн: речь шла о возвращении к режиму "тишины" на Донбассе

КИЕВ. 18 марта. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в четверг принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки", состоявшейся в формате видеоконференции. Как сообщили в Офисе Президента, говорили о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе, передает УНН.

Детали

В начале встречи Андрей Ермак предложил принять на уровне "Нормандской четверки" совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года.

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"Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданские на украинской земле", - подчеркнул он.

Добавим

Руководитель Офиса Президента также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.

Андрей Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии за конструктивную позицию и готовность содействовать в обеспечении соблюдения режима прекращения огня.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время появиться понимание, когда состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки".

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук считает, что встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) может состояться уже в апреле.

Зеленский заявлял, что в случае, если "нормандская" встреча не состоится, то он найдет другой формат переговоров с каждой из сторон.