США разыскивают русского агента: за информацию обещают 250 тысяч долларов

КИЕВ. 18 марта. УНН. Федеральное бюро расследований США разыскивает российского агента влияния Константина Климника вместе с Украинской Андреем Деркачем за препятствование правосудию. Об этом сообщило посольство США в Украине на странице в Twiiter, пишет УНН.

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“Русский агент влияния Константин Килимник разыскивается Соединенными Штатами за препятствование правосудию. Вместе с Андреем Деркачем и другими связанными с российской разведкой лицами, он пытался повлиять на выборы в США и повредить связям США с Украиной ”, - говорится в сообщении.

Детали

ФБР объявляет вознаграждение в размере до 250 000 долларов за информацию о Килимника. Его разыскивают за то, что тот в период с 23 февраля по апрель 2018 года в Вашингтоне и других городах препятствовал осуществлению правосудия и вступил в преступный сговор, целью которого было препятствование осуществлению правосудия.

Напомним

В Госдепе США заявили, что привлекут Россию к ответственности за все злонамеренные действия. Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдена продолжить дискуссию, но при условии, что она пройдет “фактически в прямом эфире”.