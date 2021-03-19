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В Японии мужчина в соцсетях притворялся девушкой, чтобы стать популярным

В Японии мужчина в соцсетях притворялся девушкой, чтобы стать популярным

КИЕВ. 19 марта. УНН. Молодая байкерша из Японии, прославившаяся своими фотографиями с мотоциклом Yamaha в соцсетях, оказалась 50-летним мужчиной по имени Цзунгу. Он превращался в девушку с помощью фильтров в популярном приложении FaceApp. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter Цзунгу.

Детали

Читатели увидели истинное лицо байкера в отражении на одном из снимков — и тут же заподозрили обман. Японские журналисты обратили внимание на эту историю и выследили Цзунгу. Тот не стал отпираться и сразу во всем признался. Выяснилось, что японец выбрал образ “красивой женщины”, потому что считал, что никому не захочется смотреть на “летнего дядю”.

Цзунгу признался, что ему всего лишь хотелось, чтобы как можно больше людей полюбовались на его мотоцикл. Впрочем, далеко не все подписчики расстроились из-за обнаруженного обмана. Многие отметили, что с Цзунгу вышла “милая девушка”, а его мотоциклу и правда можно позавидовать.

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Источник: УНН
Теги: Япония, мотоциклы, мужчины
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