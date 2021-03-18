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Новости: Криминал и ЧП
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В порту Дании погиб украинский моряк

В порту Дании погиб украинский моряк

КИЕВ. 18 марта. УНН. В порту Дании на генеральном грузовом корабле погиб 59-летний матрос из Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на FleetMon.

Детали

Информируют, что на матроса убило крышкой люка, которая по неизвестным причинам отделилась от крана и упала на палубу в то время, как двое моряков преподавали опоры для этой крышки. Одному из них удалось сделать, другой скончался на месте.

Трагедия произошла в городе Вайле-Хавн, на востоке Ютландии. По предварительной информации, инцидент имел место на судне SOLYMAR.

Напомним

В Черном море у берегов Румынии 11 марта затонул сухогруз "Volgo Balt 179", на котором находилось 13 украинцев, два человека погибли.

Спасенные украинские моряки-члены экипажа судна "Volgo Balt 179" вернулись на Родину.

Источник: УНН
Теги: смерть, Дания, несчастный случай, корабль
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