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Победный хет-трик "Динамо" Загреб выбил "Тоттенхэм" из розыгрыша Лиги Европы

Победный хет-трик "Динамо" Загреб выбил "Тоттенхэм" из розыгрыша Лиги Европы

КИЕВ. 19 марта. УНН. Сенсационным результатом завершился поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между загребским “Динамо” и лондонским “Тоттенхэмом”, сообщает корреспондент УНН.

Детали

В первом матче у себя дома “шпоры” победили 2: 0 и имели комфортный задел перед этим поединком, однако мяча 28-летнего нападающего Мислава Оршича (62 и 83 мин) помогли “Динамо” перевести матч в дополнительные экстра-тайма.

Герой матча Оршич сделал хет-трик (106), что привело к итоговому счету 3: 2 в двухматчевом противостоянии, и вылета подопечных Моуринью из турнира.

Дополнение

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 19 марта.

Источник: УНН
Теги: футбол, Лига Европы
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