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Украинская теннисистка стала полуфиналисткой турнира в Санкт-Петербурге

Украинская теннисистка стала полуфиналисткой турнира в Санкт-Петербурге

КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с румынкой Ралукой Олару пробились в полуфинал соревнований в парном разряде на турнире WTA-500 "St Petersburg Ladies Trophy", который проходит на кортах в Санкт-Петербурге, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Детали

В четвертьфинальном матче украинский-румынский дуэт, посеянный на турнире под первым номером, уверенно обыграл австралийско-нидерландский пару Родионова / Ван-дер-Хук - 6: 1, 6: 3.

Поединок длился 1:00 3 минуты. В борьбе за путевку в финал соперницами Надежды и Ралуки станет румынско-нидерландская пара Никулеску / Паттинама-Керкхов.

Стоит напомнить

Сестра Надежды Киченок - Людмила, доходила до 1/8 финала парных соревнований на Australian Open-2021.

Источник: УНН
Теги: Украина, теннис
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