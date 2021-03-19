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В ОБСЕ сообщили о гибели мирного жителя Донецкой области

В ОБСЕ сообщили о гибели мирного жителя Донецкой области

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 44 нарушения режима прекращения огня. Во время обстрелов погиб человек. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, пишет УНН.

Детали

По словам офицера Вооруженных сил Украины при Общем центре контроля и координации (СЦКК), 8 марта гражданский автомобиль въехал в запретную зону вблизи Богдановки и был обстрелян.

Вследствие пострадал человек (65-69 лет). Он получил ранения спины. В тот же день этого мужчину доставили в больницу в Волновахе, но по дороге он умер.

Дополнительно

За предыдущий отчетный период в Донецкой области зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня.

Миссия зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в подконтрольном правительству районе Донецкой области и в неподконтрольных правительству районе Луганской области.

В течение последних недель Миссия фиксировала продолжение существующих траншей по обе стороны от линии соприкосновения, а также на территории разрушенного международного аэропорта "Донецк" и вблизи него.

Напомним

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, есть погибший.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, смерть, обстрелы
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