В Хмельницкой области в результате аварии загорелись машины: погибли люди

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Хмельницкой области столкнулись КамАЗа и легковушка Audi, погибли два человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Детали

На автодороге “Стрый — Кировоград — Знаменка” между селами Поляны и Копачовка Волочисского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 2 человека. На трассе столкнулись военный “КамАЗ” под управлением 39-летнего жителя Львова и легковой автомобиль Audi.

В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больнице не доставлялись.

В результате осмотр места происшествия правоохранители выяснили, что погибли два человека из автомобиля Audi.

Напомним

Страшная авария произошла на Троещине в Киеве, где пьяный водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser разбил легковой автомобиль Skoda. Два человека из легковушки - водитель и пассажирка - погибли на месте. Виновника полицейские задержали и начали расследование.