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Теннис: Марченко победил первого сеяного на пути в 1/4 финала соревнований в Италии

Теннис: Марченко победил первого сеяного на пути в 1/4 финала соревнований в Италии

КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко прошел в четвертьфинал челленджера ATP в итальянские Биелла, сообщает УНН со ссылкой на сайт АТР.

Детали

Марченко во втором круге обыграл первого сеяного француза Люка Пуйя - 6: 4, 6: 3. Победа вывела нашего соотечественника в четвертьфинал.

Стоит отметить, что Пуй ранее занимал 10-ю строчку в мировой классификации. В данный момент француз - на 80-м месте.

Следующий соперник уроженца Донецка - француз Грегуар Баррера, посеянный под 7-м номером, занимает 116 место в мировой генерации.

Напомним

Также на данном турнире выступления в одиночном и парном разряде продолжает киевлянин Сергей Стаховский.

Источник: УНН
Теги: Украина, теннис
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