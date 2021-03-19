Новости: Спорт
19 марта 2021, 02:02 • Сергей Куркович • 8775
Теннис: Марченко победил первого сеяного на пути в 1/4 финала соревнований в Италии
КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко прошел в четвертьфинал челленджера ATP в итальянские Биелла, сообщает УНН со ссылкой на сайт АТР.
Детали
Марченко во втором круге обыграл первого сеяного француза Люка Пуйя - 6: 4, 6: 3. Победа вывела нашего соотечественника в четвертьфинал.
Стоит отметить, что Пуй ранее занимал 10-ю строчку в мировой классификации. В данный момент француз - на 80-м месте.
Следующий соперник уроженца Донецка - француз Грегуар Баррера, посеянный под 7-м номером, занимает 116 место в мировой генерации.
Напомним
Также на данном турнире выступления в одиночном и парном разряде продолжает киевлянин Сергей Стаховский.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram