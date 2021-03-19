Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0150  EUR: 32,98 -0,0068 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
9915

Не хотел занимать деньги: в Одесской области мужчина молотком убил пенсионера

Не хотел занимать деньги: в Одесской области мужчина молотком убил пенсионера

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Одесской области жестоко убили 81-летнего пенсионера в его собственном доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Детали

В Подольском районе Одесской области полиция обнаружила тело 81-летнего пострадавшего с травмами головы обнаружили в его собственном доме. Соседи забеспокоились, что дедушка второй день подряд не выходит на улицу. По заключению эксперта, смерть пострадавшего наступила в результате множественных открытых переломов костей свода черепа.

Под подозрение попал 28-летний односельчанин погибшего. На допросе он сообщил, что умерший отказался одолжить ему деньги, за что и поплатился. Он пришел домой к пенсионеру и молотком, который принес с собой, нанес дедушке около десяти ударов по голове. Орудие убийства злоумышленник выбросил в печь, откуда его в обгоревшей виде изъяли криминалисты.

Цитата

“Следователи сообщили мужу о подозрении в умышленном убийстве, а суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-психиатрическая, которая установит вменяемость подозреваемого. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы”, — сообщил начальник Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

Напомним

Психически больная женщина из Винницкой области убила малолетнего сына. Ребенок претерпела значительные травм головы, после чего сразу умерла.

Источник: УНН
Теги: убийство, Одесса и Одесская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.