КИЕВ. 19 марта. УНН. Испанский "Вильярреал" во второй раз нанес поражение киевскому "Динамо" в рамках матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент УНН.

Детали

На 13 минуте Шапаренко и центральные защитники уступили в борьбе на втором этаже с нападающим Херардом Морено, открыл счет. Через 20 минут Морено оформил дубль. Прессинг испанцев у чужой штрафной зоны привел к обрезки Виталия Миколенко, чем и воспользовался Морено — 2: 0.

После перерыва счет не изменился. Дважды проиграв 0: 2, “Динамо” завершило выступления в еврокубковом сезоне.

Справка

“Динамо” не сумело забить испанцам ни в одном из двух матчей. Учитывая противостояние с “бело-синими” в сезоне 2004/05, “Вильярреала” удалось не пропустить от киевлян в четырех поединках.