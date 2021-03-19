NASA успешно запустила ракету для полета на Луну

КИЕВ. 19 марта. УНН. NASA завершила основное испытание ракеты, которая может вернуть людей на Луну. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Аэрокосмические фирмы признали NASA успешным испытанием двигателей на ракете, построенной “Боингом”, для миссий “Артемида”, целью которых является возвращение американских астронавтов на Луну к 2024 году, то есть более полувека со времени последней лунной прогулки.

NASA смоделировала запуск, выпустив двигатели основного этапа ракеты Space Launch System (SLS), когда она была закреплена на башне в своем космическом центре Стеннис в Миссисипи.

Дополнительно

Ожидается, что система космического старта теперь поступит в Космический центр Кеннеди во Флориде для интеграции с космическим кораблем Orion компании Lockheed Martin Corp.

NASA стремится отправить беспилотный космический корабль на орбиту Луны в ноябре и вернуть американских астронавтов на Луну к 2024 году, но программа SLS отстает на три года и почти на 3 млрд долларов превышает бюджет.

Напомним

NASA занимается созданием ракеты, которая примерно через 10 лет высадит первую женщину на Луну. Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс 13 марта вышли в открытое космическое пространство с борта Международной космической станции (МКС) для проведения ремонтно-монтажных работ.