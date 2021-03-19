Капитан сборной Украины стала самой результативной баскетболисткой четвертьфиналов Евролиги

КИЕВ. 19 марта. УНН. Капитан сборной Украины Алина Ягупова помогла турецкому “Фенербахче” победить “Галатасарай” в первом матче четвертьфинала Евролиги (91:74). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

По 36:02 минуты наша баскетболистка набрала 32 очка, 4 подбора, 7 передач, 2 перехвата, 1 блокшот.

Примечательно, что Ягупова стала самой результативной среди всех участников четырех первых матчей четвертьфинала.

Заметим, что второй четвертьфинальный матч соперники сыграют 19 марта.

Стоит напомнить

Ягупова действует MVP сезона в Евролиге и находится среди претендентов на почетный титул текущего сезона.