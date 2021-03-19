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Капитан сборной Украины стала самой результативной баскетболисткой четвертьфиналов Евролиги

Капитан сборной Украины стала самой результативной баскетболисткой четвертьфиналов Евролиги

КИЕВ. 19 марта. УНН. Капитан сборной Украины Алина Ягупова помогла турецкому “Фенербахче” победить “Галатасарай” в первом матче четвертьфинала Евролиги (91:74). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

По 36:02 минуты наша баскетболистка набрала 32 очка, 4 подбора, 7 передач, 2 перехвата, 1 блокшот.

Примечательно, что Ягупова стала самой результативной среди всех участников четырех первых матчей четвертьфинала.

Заметим, что второй четвертьфинальный матч соперники сыграют 19 марта.

Стоит напомнить

Ягупова действует MVP сезона в Евролиге и находится среди претендентов на почетный титул текущего сезона.

Источник: УНН
Теги: Украина, баскетбол
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