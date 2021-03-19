В Мексике террористы застрелили 13 правоохранителей

КИЕВ. 19 марта. УНН. В центральном штате Мексики Мехико боевики застрелили 13 полицейских, находившихся в засаде. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечают, что террористическое нападение по количеству жертв стало одним из самых ужасных массовых убийств сотрудников сил безопасности. Колонна сотрудников службы безопасности патрулировала район Льяно-Гранде в муниципалитете Коатепек-Харинас, где на них и напали террористы.

Военизированная полиция и вооруженные силы Национальной гвардии Мексики продолжают поиски подозреваемых в убийстве.

Цитата

“Это нападение — обида мексиканского государства. Мы ответим всей силой и поддержкой закона ”, - заявил министр безопасности Родриго Мартинес-Селис.

Напомним

В Афганистане рядом с автобусом с чиновниками прогремел взрыв, три человека погибли. В столице Сомали Могадишо взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек.