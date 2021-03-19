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Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
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Северная Корея разорвет дипломатические отношения с Малайзией

Северная Корея разорвет дипломатические отношения с Малайзией

КИЕВ. 19 марта. УНН. Северная Корея заявила, что разорвет дипломатические отношения с Малайзией после того, как тамошний суд постановил, что житель КНДР может быть выдан США для обвинения в отмывании денег. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В начале марта высший суд Малайзии постановил, что житель Северной Кореи Мун Муж Мьонг может быть экстрадирован в США.

Министерство иностранных дел Северной Кореи назвало экстрадицию “нечестивым актом и непростительно тяжким преступлением” со стороны власти Малайзии, эти действия разрушили “всю основу двусторонних отношений, основанную на уважении суверенитета”.

Контекст

Мун был арестован в 2019 году после того, как Соединенные Штаты обвинили его в отмывании денег через подставные компании и выдачи мошеннических документов в поддержку незаконных перевозок в Северной Корее. Он боролся с ходатайством об экстрадиции, аргументируя это политической мотивацией.

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Напомним

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Литву просьбу о выдаче Светланы Тихановськои для привлечения ее к уголовной ответственности.

Источник: УНН
Теги: Малайзия, КНДР, экстрадиция
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