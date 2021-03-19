Украинский центровой оформил первый дабл-дабл в сезоне НБА

В поединке Национальной баскетбольной ассоциации центровой Алексей Лень провел результативное выступление за "Вашингтон" против "Сакраменто Кингз", передает корреспондент УНН.

Детали

Лень вышел в стартовом составе и в первой половине запомнился двумя реализованными бросками из-под кольца, одно из которых произошло с фолом оппонента. Также украинец плодотворно поработал на щитах, собрав 9 подборов в третьей четверти.

В третьей четверти Лень отметился первыми очками команды, а затем дважды забил слэм-данки. Общий доработок Украинский составил 13 очков (5/7 двухочковых, 3/3 штрафных), 12 подборов и 3 передачи при 4 фолах и 2 потерях за 24 минуты на площадке.

Таким образом он совершил первый дабл-дабл в сезоне.

Дополнение

“Вашингтон” потерпел поражение со счетом 119: 121 и теперь занимает 13 место в турнирной таблице с 14 победами в 39 матчах.