Инженер SpaceX продавал советы по торговле в Darknet

КИЕВ. 19 марта. УНН. Инженер SpaceX признает себя виновным в продаже советов по инсайдерской торговли в Darknet. Об этом пше УНН со ссылок на Reuters.

Детали

Инженер, работавший в SpaceX Илона Маска, признал свою вину в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, продавая инсайдерские подсказки в “темной паутине”.

Дело стало первой, когда Министерство юстиции и ценных бумаг и биржам США (SEC) возбудила исполнительный иск, который утверждал о нарушении ценных бумаг в темной сети, отмечает он.

Джеймсу Роланду Джонсу с Редондо-Бич, штат Калифорния, грозит максимальное наказание в пять лет в федеральной тюрьме. Дата вынесения приговора еще не назначена.

По данным агентства, с 2016 до по крайней мере 2017 Джонс сговорился с другой неназванной лицом для доступа к различным темных веб-площадок, включая веб-сайт, который претендует на то, что является форумом для инсайдерской торговли, в поисках материалов, непубличной информации для использования для собственного торговля ценными бумагами.

Справка

“Темная паутина” позволяет пользователям получать доступ к Интернету анонимно и часто используется для размещения веб-сайтов, поддерживающих незаконные действия.

Напомним

Винницкие хакеры “заработали” в Darknet четверть миллиона на вирусе для кражи паролей — киберполиции.