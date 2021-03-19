19 марта: день рождения Лины Костенко и другие праздники

КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня 91-летие отмечает талантливая писательница-шестидесятница, лауреат Шевченковской премии Лина Костенко. Также сегодня отмечается Всемирный день сна, Международный день клиента, пишет УНН.

День рождения Лины Костенко

Лину Костенко считают гением слова, железной женщиной и живой легендой, а ее биография является примером для миллионов украинцев и неисчерпаемым источником мудрости. Ее высказывания вдохновляют на изменения и заставляют задуматься над вечными темами.

Лина Васильевна Костенко родилась в семье учителей 19 марта 1930 в г.. Ржищеве Киевской области. После окончания средней школы будущая поэтесса училась в педагогическом институте, затем — в Московском литературном институте имени А. М. Горького. Сразу после завершения обучения Лина Костенко издала свою дебютную сборник стихов “Лучи земли”.

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Второй сборник “Паруса” вышел в 1958 году, за ним — сборник “Путешествия сердца” (1961 г.). Поэтессе сразу удалось завоевать любовь и уважение украинцев, но не всем нравилась ее творческая деятельность.

“Звездный интеграл” 1962 года запретила к печати цензура, и с тех пор имя Лины Костенко исчезло на 15 лет. Все это время поэтесса писала “в стол” и стала одной из ключевых фигур поколения украинских шестидесятников. За время вынужденного молчания поэтесса не сидела сложа руки и создала свои лучшие произведения: “Берестечко”, “Маруся Чурай” и поэзии, впоследствии вошли в сборники “Над берегами вечной реки” и “Неповторимость”.

Вернуться к читателям Костенко смогла только в 1977 году: тогда опубликовали сборник ее стихов “Над берегами вечной реки”, а в 1979-м — исторический роман в стихах “Маруся Чурай”, который ждал своего выхода 6 лет. За него поэтесса получила Государственную премию имени Тараса Шевченко.

Церковные праздники и именины

Именины 19 марта отмечают Аркадий, Федор, Максим, Елена, Константин, Юлиан, Авраам, Абрам.

По церковным праздникам, то 19 марта 2020 православные христиане отмечают день обретения честных Креста и гвоздей Святой равноапостольной царицей Еленой в Иерусалиме.

Царица Елена в 326-м году отправилась в Иерусалим, чтобы найти Крест Господень. Она узнала, что Крест зарыт в землю на месте, где построили язычники храм в честь Венеры. По приказу Елены сломали здание и рыли землю — в результате поисков нашли три креста, а рядом с ними дощечку с надписью: “Иисус Назорей, Царь Иудейский”.

Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Иисус, стали возлагать их поочередно на умершего. От двух крестов никакого чуда не произошло. Когда положили третий крест, умерший воскрес, таким образом узнали, что Крест Господень.

В этот день люди с особым уважением относятся к воде. Наши предки освящали колодцы и ходили в баню.

Приметы

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

— утром заморозки — такой погода будет еще месяц;

— день морозный — до скорой весны, а лето будет сухим;

— лед тонет в реках — год будет неурожайным;

— стучит дятел — к длинным холодов.