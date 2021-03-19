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Новости: Криминал и ЧП
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В Йемене террористы убили 10 военных

В Йемене террористы убили 10 военных

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Йемене вооруженные члены “Аль-Каиды” напали напали на военных, сообщают о десятке погибших. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.

Детали

В результате устроенного “Аль-Каидой” теракта на юге Йемена, погибли по меньшей мере десять военных. Во время нападения террористы использовали гранаты.

Цитата

“Вооруженные члены” Аль-Каиды “совершили нападение на КПП в район Ахвар провинции Абиян, в результате чего погибли десять военных. Несколько гражданских лиц, проживающих неподалеку КПП, в том числе женщины и дети, были ранены во время нападения”, - рассказал собеседник агентства в правительстве Йемена.

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Напомним

В центральном штате Мексики Мехико боевики застрелили 13 полицейских, находившихся в засаде.

Источник: УНН
Теги: терроризм, Йемен
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