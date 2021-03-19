Доминиканская Республика начинает вакцинацию препаратом Sinopharm

КИЕВ. 19 марта. УНН. Доминиканская Республика получила две партии китайских вакцин Sinopharm. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.

Детали

Груз был принят в столичном аэропорту с церемонией передачи, в которой приняли участие вице-президент страны Ракель Пенья, министр здравоохранения Даниэль Ривера и посол Китая в Доминиканской Республике Чжан Рун.

Груз содержит дозы вакцин Sinopharm со шприцами, подаренными правительством Китая, и дозы вакцин Sinovac, приобретенных правительством Доминиканской Республики.

Вице-президент страны сказал, что вакцинация начнется уже 19 марта.

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Добавим, что всего в Доминиканской республике на коронавирус заболели 247 979 человек, 3 257 заболевших скончались.