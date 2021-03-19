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Доминиканская Республика начинает вакцинацию препаратом Sinopharm

Доминиканская Республика начинает вакцинацию препаратом Sinopharm

КИЕВ. 19 марта. УНН. Доминиканская Республика получила две партии китайских вакцин Sinopharm. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.

Детали

Груз был принят в столичном аэропорту с церемонией передачи, в которой приняли участие вице-президент страны Ракель Пенья, министр здравоохранения Даниэль Ривера и посол Китая в Доминиканской Республике Чжан Рун.

Груз содержит дозы вакцин Sinopharm со шприцами, подаренными правительством Китая, и дозы вакцин Sinovac, приобретенных правительством Доминиканской Республики.

Вице-президент страны сказал, что вакцинация начнется уже 19 марта.

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Добавим, что всего в Доминиканской республике на коронавирус заболели 247 979 человек, 3 257 заболевших скончались.

Источник: УНН
Теги: вакцина, мир
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