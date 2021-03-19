ООС: боевики нарушают договоренности и продолжают обстреливать украинские позиции

КИЕВ. 19 марта. УНН. Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, 18 марта, в районе проведения ООС было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север”, недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”, вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановка — автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Реакция Украины

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДЛО.

В частности оккупанты продолжили практику осуществления прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Для прекращения провокаций, украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ, оперативно вводился режим “Тишина”. Вместе с тем, в нескольких случаях для прекращения обстрелов в районах Южное и Водяное украинской стороной СЦКК вводилось несколько запросов на тишину подряд, и только после этого удавалось прекратить провокации. Основной целью откровенных игнорирования Минских договоренностей со стороны российско-оккупационных войск является провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня.

Дополнительно

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимое с жизнью .