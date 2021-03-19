Отчет Степанова, выступление президента Литвы и земельный вопрос: повестка дня Рады

КИЕВ. 19 марта. УНН. Верховная Рада Украины в пятницу, 19 марта, рассмотрит ряд законодательных инициатив и заслушает отчет представителей правительства по плану вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВР.

Детали

Так, час вопросов к правительству сегодня посвящен состоянию выполнения плана вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни COVID-19. В понедельник на заседании Согласительного совета было принято решение относительно выступления по этому вопросу министра здравоохранения Максима Степанова.

Кроме того, после часа вопросов к правительству, к народным избранникам должен обратиться президент Литвы Гитанас Науседа, находящийся с рабочим визитом в Украине.

Законотворчество

Верховная Рада сегодня также должна продолжить рассмотрение законопроектов № 2194 и № 2195, связанных с земельной реформой.

Так, проект закона № 2194 имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмену лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству.

Проект закона № 2195, среди прочего, предлагает предусмотреть новый порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности. В частности, речь идет о введении продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них обязательно через электронные аукционы в электронной торговой системе.

Накануне народные депутаты в течение всего пленарного заседания рассматривали поправки к проекту закона № 2194, дойдя до 876-й поправки. Всего к проекту закона подано более 3000 поправок.

Внеочередное заседание

В пятницу на 13:00 планируется внеочередное заседание Верховной Рады. На повестке дня - два вопроса:

внесение изменений в календарный план пятой сессии ВР, предусматривающие приостановление пленарных заседаний до 13 апреля 2021 года;

проект № 5247, который предусматривает освобождение от ответственности производителей вакцин от COVID-19 и привлеченных медиков за негативные последствия вакцинации. Без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в том числе вакцину Pfizer (комитет уже рекомендовал принять этот проект сразу в целом с дополнением, что в случае наступления негативных последствий государство будет осуществлять компенсационные выплаты).

Дополнение

В Киеве с 20 марта на три недели будут введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. Эти ограничения вводятся по 9 апреля включительно.