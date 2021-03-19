Премьер Британии подтвердил, что AstraZeneca безопасна и планирует сегодня вакцинироваться

КИЕВ. 19 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге заявил, что вакцина AstraZeneca безопасна, добавив, что планирует сегодня сделать ею прививку от COVID-19, сообщает УНН.

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"Я получу (свою дозу - ред.) завтра (19 марта - ред.). Центр, где я сделаю прививку, использует Oxford-AstraZeneca, которую я и получу", - заявил Джонсон.

Детали

Премьер-министр страны также отметил, что преимущества вакцины, предотвращающей COVID-19, намного перевешивают любые риски, поэтому он призвал людей делать прививки.

Джонсон также подчеркнул, что, несмотря на задержки в следующем месяце в поставках вакцины из Индии, которая производит препарат AstraZeneca, это никоим образом не повлияет на темпы вакцинации в Великобритании.

Вакцина AstraZeneca: контекст

Ранее о полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca объявили многие европейские страны. Но после расследования регулирующих органов, показавших беспочвенность опасений по поводу образования тромбов, страны Европы массово восстанавливают введение вакцин против COVID-19 от AstraZeneca.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Регулятор Великобритании подтвердил, что люди должны продолжать получать вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 препаратом AstraZeneca, и преимущества вакцины намного перевешивают риски.

Вакцинация в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит оснований приостанавливать или уменьшать объемы вакцинации вакциной от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) в стране. Он назвал происходящее в мире спланированной информационной атакой на вакцину.

В Украине сообщений о серьезных побочных эффектах от вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) не поступало, кроме незначительного покраснения места укола и краткосрочного повышения температуры, что является нормальной реакцией на любой укол или прививку.