Президент Грузии публично получила прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили публично вакцинировалась против коронавируса вакциной AstraZeneca, призвав граждан страны сделать то же самое, сообщает УНН со ссылкой на ее пресс-службу.

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"Если мы хотим избавиться от очень тяжелых экономических последствий глобальной пандемии, совершенно необходимо использовать то, что нам дано, для защиты общества, страны и выхода из этого кризиса. Желаю всем крепкого здоровья и уверена, что мы преодолеем и этот вызов", - заявила она.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 19 марта прививки от COVID-19 получили уже почти 93 тыс. человек, при этом страна вышла на 10 000 прививок в сутки.

Записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дия" уже 290 тысяч украинцев.

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. Этой же вакциной привились и пожилые родители министра здравоохранения Степанова.

К тому же Oxford/AstraZeneca (Covishield) привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.