НБА: Михайлюк провел дебютную игру за "Оклахому"

КИЕВ. 19 марта. УНН. Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк дебютировал в составе клуба НБА "Оклахома-Сити Тандер" в матче регулярного чемпионата НБА против "Атланта Хокс", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

Украинец вышел со скамейки и провел на площадке 16 минут. За отведенное время уроженец Черкасс не сумел отличиться набранными очками, не реализовав два трехочковых броска, но сделал два подбора при одной потере.

"Оклахома" потерпела поражение со счетом 93:116.

Дополнение

"Оклахома" занимает 12-е место в Западной конференции. В следующей встрече "Тандер" сыграет с "Хьюстоном".

Стоит напомнить

Михайлюк начинал сезон в составе "Детройт Пистонс".