Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0150  EUR: 32,98 -0,0068 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику 33240
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
8535

НБА: Михайлюк провел дебютную игру за "Оклахому"

НБА: Михайлюк провел дебютную игру за "Оклахому"

КИЕВ. 19 марта. УНН. Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк дебютировал в составе клуба НБА "Оклахома-Сити Тандер" в матче регулярного чемпионата НБА против "Атланта Хокс", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

Украинец вышел со скамейки и провел на площадке 16 минут. За отведенное время уроженец Черкасс не сумел отличиться набранными очками, не реализовав два трехочковых броска, но сделал два подбора при одной потере.

"Оклахома" потерпела поражение со счетом 93:116.

Дополнение

"Оклахома" занимает 12-е место в Западной конференции. В следующей встрече "Тандер" сыграет с "Хьюстоном".

Стоит напомнить

Михайлюк начинал сезон в составе "Детройт Пистонс".

Источник: УНН
Теги: баскетбол, НБА
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.