Медсестра из Грузии умерла после прививки от COVID-19

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Грузии 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе, которая вчера попала в реанимацию после вакцинации от COVID-19 вакциной AstraZeneca, умерла. Об этом пишет УНН со ссылкой на Эхо Кавказа.

Детали

Утром пациентка перенесла остановку сердца. Состояние ее здоровья было критическим. На 12:00 произошла повторная остановка сердца и наступила биологическая смерть.

Накануне, после введения препарата компании AstraZeneca, у 27-летней медсестры, вероятно, развился анафилактический шок. На реанимобиле ее доставили в Тбилиси.

Это - первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 в Грузии.

Вместе с тем, прививки вакциной AstraZeneca в Грузии продолжаются.

Дополнение

Первая партия вакцины AstraZeneca-SKBio против коронавируса в количестве 43,2 тысячи доз, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, прибыла в Грузию 13 марта 2021 года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили публично вакцинировалась против коронавируса вакциной AstraZeneca, призвав граждан страны сделать то же самое.

Недавно правительство Грузии также обратилось к ЮНИСЕФ с просьбой об оказании помощи в закупке вакцины Pfizer-BioNTech, поставка которой ожидается в конце марта.

До последнего времени не была известна точная дата поступления в Грузию вакцины против коронавируса. Ожидалось, что это произойдет после 22 марта. Именно благодаря помощи ЮНИСЕФ процесс ускорился, и первая партия вакцин прибыла в Грузию на неделю раньше.

Как отметил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, Грузия стала четвертой страной европейского региона, которая получила вакцину против коронавируса в рамках международного механизма распределения COVAX.

С помощью международной платформы COVAX до конца 2021-го Грузия должна получить 700 тыс. доз вакцин, за которые уже заплатили 5,3 миллиона долларов. Этого количества должно хватить для вакцинации 20% населения страны.

Согласно национальному плану, в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Подсчитано, что это обойдется госбюджету примерно в 164 миллиона лари (50 млн долларов).