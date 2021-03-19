В Италии танк ошибочно обстрелял куриную ферму

КИЕВ. 19 марта. УНН. Танк на учениях в итальянской провинции Порденоне ошибочно обстрелял куриную ферму - многие птицы погибли. Об этом сообщает газета il Fatto Quotidiano, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в среду на местном армейском полигоне. Согласно информации, экипаж танка ошибся при учебной стрельбе и попал в стену птицефабрики. Хозяева предприятия увидели разрушения на следующее утро, придя на работу. Как отмечается, "многие курицы погибли во время взрыва и в результате обрушения стены здания".

Прокуратура Порденоне начала расследование.

По информации издания, следователи наложили арест на четыре танка, которые принимали участие в учениях. Военным предстоит объяснить, почему боевые машины стреляли в сторону населенного пункта с учетом того, что место для стрельбы находилось в противоположном направлении.

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