Загорелись после столкновения: из-за смертельного ДТП с военным КамАЗом открыто производство

КИЕВ. 19 марта. УНН. Правоохранители открыли производство по факту столкновения в Хмельницкой области военного КамАЗа и легкового автомобиля, в результате чего транспортные средства загорелись и два человека погибли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.

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"Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Что произошло

В Хмельницкой области столкнулись КамАЗа и легковушка Audi, погибли два человека.

Детали

Полиция сообщает, что, по предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, по которой в то время ехал военный грузовик под управлением 39-летнего жителя Львова.

"В результате столкновения оба автомобиля загорелись и выгорели полностью. Водитель и пассажир КамАЗа успели покинуть транспортное средство и не получили травм. А вот 46-летний водитель Audi и его 37-летний пассажир погибли на месте происшествия. Погибшие были жителями Городоцкого района", - отмечается в сообщении.