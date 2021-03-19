Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0150  EUR: 32,98 -0,0068 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Погрози та цензура: як у Магалецької відреагували на масову загибель журавлів в заповіднику
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
24660

Загорелись после столкновения: из-за смертельного ДТП с военным КамАЗом открыто производство

Загорелись после столкновения: из-за смертельного ДТП с военным КамАЗом открыто производство

фотогалерея

КИЕВ. 19 марта. УНН. Правоохранители открыли производство по факту столкновения в Хмельницкой области военного КамАЗа и легкового автомобиля, в результате чего транспортные средства загорелись и два человека погибли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.

Цитата:

"Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Что произошло

В Хмельницкой области столкнулись КамАЗа и легковушка Audi, погибли два человека.

Детали

Полиция сообщает, что, по предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, по которой в то время ехал военный грузовик под управлением 39-летнего жителя Львова.

"В результате столкновения оба автомобиля загорелись и выгорели полностью. Водитель и пассажир КамАЗа успели покинуть транспортное средство и не получили травм. А вот 46-летний водитель Audi и его 37-летний пассажир погибли на месте происшествия. Погибшие были жителями Городоцкого района", - отмечается в сообщении.

Источник: УНН
Теги: ДТП, полиция, КаМАЗ, Хмельницкий и Хмельницкая область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.