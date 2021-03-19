В ВСУ зафиксирован еще один летальный случай из-за COVID-19

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Вооруженных Силах Украины зафиксирован 52 летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19 и 223 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.

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“По состоянию на 10:00 19 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 1877 человек. Всего за время пандемии выздоровели 17204 человека”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на изоляции в том числе самоизоляции находится 543 человека.

“К сожалению в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 52 летальных случая от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19”, — отмечается в сообщении.

Так, работник ВС Украины с 15 марта 2021 года находился на стационарном лечении в КНП “Черноморской больнице” Черноморского городского совета Одесской области. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 223 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 39 человек”, — информирует ВСУ.

Кроме того, с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 10444 лица получили 1 дозу вакцины.

“Из них 1697 военных медиков. За минувшие сутки на COVID-19 привито 1250 человек”, — говорится в сообщении.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,519 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта, — 15,8 тысяч, что больше всего с начала года. При этом количество госпитализированных за сутки, как и накануне, 4,4 тысячи.