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Президент Литвы попросил Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС

Президент Литвы попросил Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления в Верховной Раде, от имени стран Балтии обратился к Украине с призывом прекратить покупать электроэнергию Белорусской АЭС, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Позвольте мне добавить несколько слов об общих заботах, которые нам накинула опасная Белорусская атомная электростанция. Строитель электростанции — Россия — не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния”, — заявил Науседа.

“Растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины. Поэтому сегодня хочу публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии в отношении Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, производимую в Островце”, — добавил он.

Что было раньше

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с министром иностранных дел Литовской Республики Габриелюсом Ландсбергисом в феврале сообщил о намерении Украины “отрезаться” от электросети России и Беларуси до 2023 года.

Контекст

Как сообщал УНН, Литва еще в прошлом году выражала обеспокоенность возможным восстановлением импорта в Украину электроэнергии из Беларуси и РФ.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси был запрещен 8 апреля 2020 года постановлением НКРЭКУ. Это объясняли проблемами балансировки энергосистемы Украины и ограничением внутренней генерации. Решение стало возможным после принятия Верховной Радой закона “О рынке электроэнергии”.

С 1 января, после девятимесячного запрета, импорт позволили восстановить.

В то же время, 14 декабря 2020 года в Раде зарегистрирован законопроект № 4493 о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии о продлении до 31 декабря 2021 года полномочий Нацкомиссии по ограничению импорта.

Проектом предусматривается продлить право регулятора:

  • временно, до 31 декабря 2021 года, ограничивать доступную пропускную способность, которая делится на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества (в том числе РФ, Беларусь)
  • аннулировать результаты годового аукциона, на котором распределена пропускная способность на 2020 и 2021 годы в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества. В таком случае осуществляется возмещение средств, уплаченных за распределенную пропускную способность.

Источник: УНН
Теги: Украина, Литва, Беларусь
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