СБУ разоблачила ботоферму, которая финансировалась из РФ

КИЕВ. 19 марта. УНН. Служба безопасности Украины прекратили работу ботофермы, которая работала с более 5 тыс. фейковых аккаунтов и распространяла ложную информацию об Украине и получала финансирование с территории РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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“Исполнители разместили оборудования в арендованной квартире в Киеве. Специализированные аппаратно-программные комплексы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения. Исполнители действовали в интересах третьих лиц, поддерживавших гибридную войну против Украины. По замыслу заказчиков, искаженная информация должна была влиять на сознание людей для распространения негативных настроений в обществе и дискреминации украинской власти внутри страны и за ее пределами”, — сообщает СБУ.

Детали

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование, более 3 тыс. сим-карт.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие, устанавливают всех причастных к противоправной деятельности.

Добавим

В течение 2020 года киберспециалисты СБУ нейтрализовали 600 кибератак и разоблачили 20 хакерских группировок. В общем, в прошлом году по материалам киберподразделения Службы безопасности начато 496 уголовных производств.