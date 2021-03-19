В коммунальных больницах Киева уже занято более 74% COVID-кроватей

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киеве заполненность коек для лечения пациентов с коронавирусом в коммунальных медучреждениях на сегодня - более 74%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

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"Ежесуточно мы видим, какое большое количество госпитализированных пациентов. За весь период пандемии в больницах столицы не было столько больных коронавирусом. В том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки", - сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Детали

По его словам, всего в стационарах медучреждений города на сегодня лечатся 3 453 больных коронавирусом. Из них 32 ребенка. 2433 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2852 человека. Под аппаратами ИВЛ - 53 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях на сегодня - более 74 процентов.

Он отметил, что если раньше большинство госпитализированных это были люди старшего возраста, то теперь больше стали болеть киевляне помоложе. Многие пациенты - это 30-40-летние жители столицы.

"По сравнению с январем этого года у нас, если брать средние цифры: заболеваемость увеличилась почти в два раза. И продолжает расти. Летальность от вируса - в полтора раза. Только в последние дни фиксируют от 24 до 30 смертей ежесуточно", - сказал мэр Киева.

По его словам, количество госпитализированных увеличилось более чем в два раза. Из них больных в тяжелом состоянии - в два раза больше, чем в январе. При этом 90 процентов пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

"Под аппаратами ИВЛ находятся вдвое больше людей. Если два месяца назад, в среднем, это было до 25 больных. То сегодня - за 50. Заполненность коек в январе в Киеве была в среднем 30 процентов. А теперь - более 74 процента!" - говорится в сообщении.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,519 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта, - 15,8 тысячи, что больше всего с начала года. При этом количество госпитализированных за сутки, как и накануне, 4,4 тысячи.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

Киев переместился в "красную" зону из "оранжевой".

В ночь с пятницы на субботу, то есть с 00:00 20 марта, в Киеве вводятся дополнительные карантинные ограничения.