Техническое поражение: суд вынес решение по матчу Украина - Швейцария

КИЕВ. 19 марта. УНН. Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) оставил в силе решение Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА по отмене поединка Лиги наций сезона-2020/2021 Швейцария - Украина, который должен был состояться 17 ноября 2020 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на CAS.

Цитата

"CAS отклоняет апелляцию УАФ и подтверждает, что матч Швейцария - Украина объявляется завершенным со счетом 3:0", - говорится в заявлении.

Контекст

Таким образом, суд подтвердил решение УЕФА от 25 ноября 2020 года засчитать украинской сборной техническое поражение со счетом 0:3 после того, как УАФ была признана виновной в том, что матч не состоялся.

CAS пришел к выводу, что "правила, изложенные в циркулярах УЕФА, были правильно истолкованы и применены апелляционной комиссией УЕФА, когда она пришла к выводу, что из-за отсутствия реальных вариантов изменения расписания, УАФ должна была нести ответственность за то, что матч не состоялся". Как следствие, матч был признан проигранным украинской стороной.

В CAS также подчеркнули, что УАФ "не была виновата, а стала случайной жертвой пандемии коронавируса". Было принято решение, что УАФ не будет оплачивать УЕФА и Швейцарской футбольной ассоциации любые расходы.

Добавим

Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, поскольку "ковид"-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Напротив, поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было по меньшей мере 13 человек.

По возвращении в Киев сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на "ковид" в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.

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