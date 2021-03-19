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Вице-премьера по цифровой трансформации Федорова ввели в состав СНБО

Вице-премьера по цифровой трансформации Федорова ввели в состав СНБО

Михаил Федоров

КИЕВ. 19 марта. УНН. Вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова введено в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №102/2021 от 19 марта подписал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича - вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины", - говорится в тексте указа.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Для справки

Михаил Федоров - с мая 2019 года был внештатным советником Президента Украины по digital-направлению. В 2019 году избран народным депутатом Верховной Рады Украины IX созыва.

29 августа 2019 года в первом правительстве при президенте Зеленском был назначен на должность вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины. 4 марта 2020 года переназначен на эту же должность, уже во втором правительстве при президенте Зеленском - в Кабинете министров Дениса Шмыгаля.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Михаил Федоров
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