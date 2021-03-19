Глава Профсоюза назвал "простые и понятные" требования железнодорожников

КИЕВ. 19 марта. УНН. Председатель Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк озвучил на вчерашнем заседании Временной следственной комиссии по “Укрзализныци” “простые и понятные” требования, не выполнение которых приведет к всеобщей забастовке, сообщает УНН.

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“В 2020 году в „Укрзализныци“ поменялось 4 руководителя. Со всеми мы вели постоянные переговоры касательно наших требований и предложений. Они были просты и понятны: повышение зарплаты, выплата 13-й зарплаты, отмена неполной рабочей недели, которая была введена с 1 июля 2020 года и выполнение в полном обьеме обязательств коллективных договоров и отраслевого соглашения.

Активнее всего мы вели эти переговоры с Владимиром Николаевичем (Жмаком — ред.), начиная с момента его назначения. Мы провели четыре официальные встречи, но, к сожалению, ни о чем не договорились, кроме обещаний. Мы обратились к Президенту, Кабмину и Набсовету, но получили только отписки. Мы провели две пресс-конференции, чтобы привлечь внимание СМИ, но нас опять никто не услышал. Мы пошли в Печерский суд, чтобы нам повысили зарплату согласно отраслевому соглашению и отменили 4-х дневную рабочую неделю, но суд нам отказал. Сейчас наше дело в Киевском апелляционном суде. Поэтому мы решили вступить в коллективный трудовой спор с руководством „УЗ“, выдвинули требования и сейчас ведем сбор подписей. У нас не было другого пути и 31 марта мы решили провести предупредительную акцию „работа по правилам“ с 8 утра до 20.00. То ли мы все движение остановим, то ли частично — у нас есть две недели.

Я созвонился с Юриком (Иван Юрик — и.о. „Укрзализныци“ после увольнения Жмака — ред.), мы с ним встретимся и возможно договоримся о том, чтоб не останавливать движение на железной дороге. Это касается пассажирских перевозок и грузовых. Мы не трогаем АТО, Донецк в этом не участвует”, — сообщил глава Профсоюзов железнодорожников.

Он также добавил, что располагает информацией о попытке руководства “УЗ” противостоять трудовому коллективу, который вместо диалога вкидывал ранее в СМИ фейковую информацию.

“Мне позвонил председатель дорожной организации Одессы и сообщил, что со стороны руководства региональной филии „Одесская железная дорога“ блокируется работа по сбору подписей, запугиваются люди увольнением. А „УЗ“ пошла еще дальше — вместо того, чтобы сесть с Профсоюзами за стол переговоров — они начали выбрасывать фейковую информацию, что мы о чем-то договорились. И якобы профсоюз выбрасывает средства которые были направлены на оздоровление на то, чтобы проводить акцию протеста”, — отметил он.

Дополнение

Вчера, 18 марта Временная следственная комиссия парламента по оценке критического состояния “Укрзализныци” провела заседание совместно с представителями профсоюза железнодорожников. Как отметила глава ВСК Юлия Гришина, “трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает”.

Кроме того, Гришина сообщила о решении ВСК вызвать на следующее заседание представителей правоохранительных органов.

Как выяснил УНН, в прошлом году “Укрзализныця” недополучила примерно 25 млрд грн от запланированного дохода. Из них 7 млрд грн недопоступили от грузоперевозок, тарифы на которые снизил бывший коммерческий директор Иракли Эзугбая, подавший в добровольную отставку 11 марта. Его решение привело к тому, что вагоны “УЗ” стали использоваться больше, а прибыли давать меньше.

При этом Национальное антикоррупционное бюро, которое ранее пристально следило за льготами на грузоперевозки — основного источника доходов “Укрзализныци” — проигнорировало факт нанесения убытков госкомпании. Объясняться это может тем, что НАБУ и “УЗ” действовали заодно в своих интересах или третьих лиц. Примечательно, что в октябре 2020 года, после прихода Владимира Жмака и Иракли Эзугбая на “УЗ”, НАБУ в лице детектива Дениса Гюльмагомедова подписало меморандум с “УЗ” о совместной борьбе с коррупцией, но вместо реакции на возможные нарушения и схемы проявляло стойкое игнорирование. СМИ связывают это с тем, что и Денис Гюльмагомедев, и Гизо Углава (первый заместитель директора НАБУ), и Владимир Жмак, и Иракли Эзугбая имеют общий “знаменатель” в лице Михаила Саакашвили.