"Дети в соцсетях": Facebook разработает новую версию Instagram для детей

КИЕВ. 19 марта. УНН. Facebook планирует разработать ограниченную версию Instagram для детей. Социальная сеть будет предназначена для лиц в возрасте до 13 лет. Об этом говорится на информационном портале Variety, передает УНН.

Детали

Как известно, сегодня пользователями Instagram могут быть только лица старше 13 лет. Поэтому американская корпорация Facebook планирует разработать новую версию социальной сети Instagram с определенными ограничениями именно для детей в возрасте до 13 лет. Отмечено, что компания уже формирует команду разработчиков.

Руководителем вышеупомянутого проекта будет вице-президент Facebook Павни Диванджи. О дате завершения разработки и запуске новой версии пока ничего не сообщается.

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"Мы планируем ввести в Instagram систему, которая будет контролироваться родителями для того, чтобы дети смогли не отставать от своих друзей, открывать для себя новые увлечения и интересы", - отметил Джо Осборн, представитель компании Facebook.

Напомним

Тема детей в социальных сетях актуальна во всем мире и в Украине. Так недавно разгорелся скандал вокруг "недетских" отношений юных блоггеров: 8-летней Миланы и 13-летнего Павла, которые, в частности, публикуют фото и в Instagram.

После того, как на фото и видео с поцелуями и объятиями детей обратили внимание пользователи социальных сетей, ситуацией заинтересовались и правоохранители.