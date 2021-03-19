Заочный спор Байдена и Путина: Кремль заявил, что между двумя президентами "не может быть дебатов"

КИЕВ. 19 марта. УНН. Между президентами РФ и США — Владимиром Путиным и Джо Байденом — не может быть никаких дебатов, предложение российского президента предполагает открытый диалог. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

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“Естественно, между двумя президентами не может быть дебатов. Он (Путин) предложил просто продолжить диалог глав двух государств”, — пояснил представитель Кремля.

Он уточнил, что Путин поднял вопрос о том, чтобы разговор состоялся практически в прямом эфире. “Потому что были сделаны определенные заявления со стороны господина Байдена, заявления достаточно беспрецедентные, и, дабы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, президент Путин предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую”, — разъяснил пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что, по мнению главы Кремля, “это будет интересно народам двух стран, и американцам, и россиянам”. “Поскольку сами слова Байдена были достаточно беспрецедентными, то здесь нельзя исключать и беспрецедентных форматов общения”, — уверен Песков.

Детали

Отвечая на вопрос, с помощью какой платформы можно провести разговор лидеров, представитель Кремля удивился: “Что значит, на какой площадке?” “Существует видеосвязь, видеоконференции. Сейчас, собственно, большая часть жизни во всех странах осуществляется посредством этих самых видеоконференций”, — заметил Песков.

Он напомнил, что для этого созданы как открытые, так и закрытые платформы. “Слава богу, технология коммуникаций между руководством США и России позволяет осуществлять видеосвязь в закрытом формате”, — сказал пресс-секретарь президента России. Он отметил, что такая связь создана, апробирована и функционирует. “Поэтому все платформы имеются. Здесь нет никаких проблем”, — добавил представитель Кремля.

На вопрос, предполагает ли закрытая видеосвязь непубличный разговор двух лидеров, Песков пояснил: “Нет, я имею в виду — закрытая связь”. “Знаете, есть открытая связь, есть закрытая связь. Есть и закрытая видеосвязь. Ее можно открыть, ее можно сделать публичной. Собственно, Путин и имел в виду публично пообщаться, не закрывая и не скрывая от народов двух стран”, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Говоря о том, какие вопросы Путин хотел бы задать американскому коллеге в первую очередь, Песков заметил: “Наверное, много вопросов у президентов друг к другу”. “Вопросы, связанные с двусторонними отношениями,... с тем, как их выстраивать дальше. Вопросы, связанные с постоянными безосновательными обвинениями России во всем чем только можно”, — заявил представитель Кремля.

Контекст

Байден в среду в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с попытками вмешательства в американские выборы со стороны Москвы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Российский президент после этого предложил президенту США провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или в предстоящий понедельник. Путин сказал, что готов дать МИД соответствующее поручение "прямо сейчас". Также он отрегировал на слова Байдена детской дразнилкой.