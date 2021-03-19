Ответ интернет-троллю: пивоварня назвала пиво цитатой из нецензурного письма клиента

КИЕВ. 19 марта. УНН. Пивоварня из Вирджинии Beale's нанесла ответный удар онлайн-троллю, выпустив пиво, названное злобной цитатой из оскорбительного письма, присланного им одним из клиентов. Об этом пишет Thedrinksbusiness.com, сообщает УНН.

Детали

После того, как американская пивоварня напомнила своим клиентам о том, что в связи с пандемией следует носить маски в их заведении, они получили шквал оскорбительных комментариев и писем от интернет-троллей. В ответ на них пивоварня выпустила пиво в банках, на которых опубликованы эти злобные комментарии. Более того - пиво названо оскорбительной цитатой в сторону менеджера пивоварни из одного из писем: "Ваш менеджер - стерва" ("Your manager is b****"). Название размещено прямо под фотографией улыбающейся менеджерки пивоварни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему потребитель выбирает оригинальную форму бутылки: эксперт раскрыл секреты психологии ценителей алкоголя

Полный текст сообщения интернет-тролля говорит, что "пиво заведения на вкус, как горячий апельсиновый сок", и в полном объеме опубликован на обратной стороне банки.

Вице-президент Beale's Эмили Санфрателла объяснила, что пивоварня таким образом решила "дать отпор" интернет-троллям, которых хватает и в реальной жизни.

Дополнение

Отметим, что во всем мире алкогольные производители часто используют упаковку для своих напитков с определенными целями, предоставляя им необычную форму. Делается это не только с целью привлечения внимания потребителя, но и для того, чтобы формой подчеркнуть суть напитка. Например, на украинском рынке крепкого алкоголя недавно появился коньяк в необычной бутылке в форме коньячного бокала. Производитель отмечает, что такая форма бутылки выбрана с целью подчеркнуть суть их коньяка LIONEL.

А Калифорнийский винзавод выпустил новое вино для экстремалов в алюминиевых бутылках, которые не разобьются при любых условиях и могут бесконечно перерабатываться.

Напомним, ранее УНН сделал подборку самых необычных в мире бутылок для алкогольных напитков, которые удивят любого.