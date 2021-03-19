Эксперт: дискредитация вакцин от COVID-19 - элемент рыночной конкуренции большого фармбизнеса

КИЕВ. 19 марта. УНН. Продажа вакцин от COVID-19 - это большой и мощный общемировой бизнес сейчас. И на этом рынке существует конкуренция и борьба за сегменты и страны для сбыта. Поэтому дискредитация в информационной сфере вакцин - это прежде всего элемент конкурентной борьбы различных производителей. Это УНН пояснил политический обозреватель Геннадий Дубов.

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"Безусловно, на рынке вакцин существует конкуренция, потому что это большой бизнес. Все производители стараются предоставлять преимущества своей продукции, соответственно - дискредитировать продукцию конкурентов. (...) А в наших условиях легко чем-то манипулировать", - считает эксперт.

Детали

Дубов пояснил, что информация очень быстро распространяется и воспринимается не критично - лишь эмоционально. Это делает отдельные категории людей очень уязвимым к манипуляциям и позволяет формировать отношение к той или иной вакцине от COVID-19.

"Очень часто информация воспринимается сугубо эмоционально, а люди даже не слушают специалистов. И это общемировая проблема, особенно, где свободное информационное пространство. К сожалению, общемировая тенденция состоит в том, чтобы бояться всего, что в "ютубе" сказали, что это плохо или опасно", - отметил эксперт.

Дополнение

Ранее о полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca объявили несколько европейских стран из-за рисков возникновения побочных эффектов. Однако регулятор Великобритании подтвердил, что люди должны продолжать получать вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 препаратом AstraZeneca, и преимущества вакцины намного перевешивают риски.

"Сегодня регулирующий орган Великобритании, после тщательного научного обзора всех доступных данных, заявил, что имеющиеся данные не предполагают, что тромбы в венах (венозная тромбоэмболия) вызваны вакциной от COVID-19 AstraZeneca", - говорится в заявлении.

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также заявило, что преимущества вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca превышают любые риски.