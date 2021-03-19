Продавали янтарь за границу: полиция изъяла 240 кг камней на 2 млн гривен

КИЕВ. 19 марта. УНН. Группа лиц в составе трех мужчин занимались незаконным приобретением, хранением, пересылкой и перевозкой янтаря в больших размерах, законность которого не подтверждается соответствующими документами. Сбывали "солнечное" камни как на территории Украины, так и за границу. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Детали

Вчера, 18 марта, в рамках уголовного производства, начатого в августе прошлого года по части 2 статьи 240-1 УК Украины, правоохранители провели второй этап документирования преступления.

Полицейские провели четыре санкционированные обыски по месту жительства фигурантов дела - жителей города Сарны 65-ти и 45-ти лет, в цехе по обработке янтаря и в магазине.

В целом, правоохранители обнаружили и изъяли более 242 килограммов обработанного и необработанного янтаря, а также изделий из него, 26 станков для обработки камня, бухгалтерские документы и черновые записи.

Ориентировочная стоимость изъятых камней по ценам "черного" рынка составляет два миллиона гривен.

Во время первой реализации оперативной информации в сентябре прошлого года правоохранители по месту осуществления деятельности фигурантов дела и по месту жительства 60-летнего жителя Ровно обнаружили и изъяли более 850 килограммов обработанного и необработанного "солнечного" камня.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления.

Полицейские также устанавливают других лиц, которые, вероятно, входят в преступную группу и могут быть причастны к уголовным преступлением.

Добавим

В Международном аэропорту "Борисполь" был задержан 29-летний гражданин Украины, который направлялся в Дубай. В багаже мужчины правоохранители обнаружили 3,5 килограмма янтаря, который он намеревался незаконно вывезти.