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В Зеленского призвали руководство НБУ отбросить персональные амбиции и работать ради макроэкономической стабильности Украины

В Зеленского призвали руководство НБУ отбросить персональные амбиции и работать ради макроэкономической стабильности Украины

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Офисе Президента Украины призвали руководство Национального банка Украины отбросить персональные амбиции и работать ради одной цели - макроэкономической стабильности Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Цитата:

"В Офисе Президента растет обеспокоенность относительно внутренних распрей в Национальном банке Украины. Офис Президента призывает руководство НБУ отбросить персональные амбиции и работать ради одной цели - макроэкономической стабильности Украины и процветания каждого гражданина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хотя Президент не может и не будет вмешиваться в любое продолжающееся расследование, в Офисе Президента призывают всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать любые личные интересы при исполнении своих обязанностей.

"Офис Президента Владимира Зеленского при поддержке западных партнеров Украины будет продолжать делать все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньги, связанные с ПриватБанком", - отмечается в сообщении.

Контекст

В СМИ сообщают, что против первого заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой и некоторых сотрудников НБУ ведется расследование по подозрению в государственной измене.

Отмечается, что такое расследование мог инициировать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко или кто-то из сотрудников Офиса Президента.

Дополнение

Правление Национального банка Украины приняло решение об изменении распределения вертикалей подчинения, в частности сократив количество подразделений, которые подчинены главе НБУ Кириллу Шевченко, примерно на треть.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина, Офис президента Украины
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