Опыт быстрого членства Литвы в НАТО является ценным для Украины - Таран

КИЕВ. 19 марта. УНН. Опыт быстрого движения Литвы ко вступлению в НАТО является для Украины ценным и прикладным. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время переговоров с делегацией Министерства национальной обороны Литовской Республики, информирует пресс-служба Минобороны, передает УНН.

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"Мы особенно ценим роль Литовской Республики, как члена Североатлантического Альянса и давнего и последовательного друга Украины, в поддержке украинских многосторонних инициатив и процесса ее евроатлантической интеграции. Кроме того, нас объединяет схожесть стратегических вызовов в оборонной сфере, стоящих перед нашими странами. Во многом опыт быстрого движения Литвы ко вступлению в НАТО является для нас ценным и прикладным", - отметил Таран.

Детали

Так, по мнению Министра обороны, в 2019-2021 годах в вопросах военно-политического сотрудничества между Украиной и Литовской Республикой продолжала четко прослеживаться тенденция углубления двустороннего партнерства.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас в свою очередь подчеркнул важность деятельности иностранных советников.

"Из нашего опыта, во многом Литва своим скорым вхождением в НАТО обязана именно максимальной интеграции иностранных советников в процессы разработки и принятия решений по наиболее принципиальным вопросам. Составляющей этого процесса является назначение на наиболее важные позиции в секторе обороны лиц, прошедших соответствующее профессиональное обучение в западных военных учебных заведениях", - сказал он.

Сообщается также, что Таран подробно проинформировал литовского коллегу о ситуации в районе Операции Объединенных Сил. Также, глава оборонного ведомства Украины выразил глубокую благодарность за международно-техническую и консультативно-совещательную поддержку ВС Украины.

В конце встречи Арвидас Анушаускас пригласил Андрея Тарана посетить с визитом Литовскую Республикув этом году.

В свою очередь, министр обороны Украины пригласил литовского коллегу принять участие в праздничных мероприятиях по празднованию 30-й годовщины Независимости Украины 24 августа 2021 года.

Справка

С 18 марта в Украине с рабочим визитом находится президент Литвы Гитанас Науседа. Накануне он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а сегодня выступил в Верховной Раде Украины.