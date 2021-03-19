Не выплатил 100 млн грн зарплаты: экс-руководителю одного из крупнейших предприятий Сумской области сообщили о подозрении

КИЕВ. 19 марта. УНН. Сумской областной прокуратурой сообщено о подозрении бывшему генеральному директору открытого акционерного общества "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" по факту невыплаты заработной платы работникам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

Детали

По данным следствия, подозреваемый, имея финансовую возможность за счет средств, которые учитывались на расчетном счете предприятия, умышленно и безосновательно протяжении 16 месяцев не выплачивал заработную плату в размере около 100 млн грн 5 тыс 553 работникам предприятия.

По данному факту экс-руководителю сообщено о подозрении по статье 175 ч. 1 УК Украины.

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