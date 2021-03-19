Украина сократила список стран "красной" зоны до 44

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон - с учетом количества активных случаев коронавирусной болезни COVID-19 на 100 тыс. населения. В новом перечне меньше, чем было, количество стран "красной" зоны, передает УНН.

Детали

Количество стран "красной" зоны от Минздрава сократилась с 51 до 44.

В частности, в "красной" зоне на сегодня - Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Франция, Австрия, Чехия, Италия, Латвия, Эстония, Болгария, Черногория.

В перечень "зеленой" зоны, в частности, входят США, Испания, ОАЭ, Литва, Румыния, Россия, Грузия, Китай, Германия, Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Доминиканская Республика, Беларусь, Великобритания, Португалия.

Дополнение

По возвращении из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении "Вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий COVID-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.