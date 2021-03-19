За месяц в Википедию добавили 817 статей на 44 языках

КИЕВ. 19 марта. УНН. В течение 10 февраля - 10 марта 2021 года прошел "Месяц культурной дипломатии Украины" в Википедии. По итогам, в наибольшую онлайн-энциклопедию пользователи добавили 817 статей на 44 языках, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

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"Благодаря этому проекту в Википедии появились сотни новых статей на разных языках об Украине, ее культуре, достижениях и потенциале. Люди во всем мире смогут узнать что-то новое о нашей стране. Убежден, что это побудит многих из них впоследствии посетить Украину, учиться в ней или инвестировать в нее. Мы обязательно будем развивать успех этого проекта и в дальнейшем", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Детали

Так, по данным МИД, в рамках кампании #UkraineEverywhere 172 пользователт и пользовательницы создали и улучшили статьи более 1200 раз (несколько пользователей могли редактировать одну статью), создали не менее 817 новых статей на украинском и иностранных языках.

К примеру, новыми языками создали статьи о привычных для нас вещах: статьи "Многая лета" и "Борщ" на языке малаялам (Индия) и статья о "расстрелянном возрождения" на китайском. Активно многие языки пополнили Википедию статьями о бренде Украины - Ukraine NOW; известные украинские фильмы последних лет - Атлантида, Донбасс; Дзига Вертова, Софию Яблонскую.

В общем, сообщают в МИД, кампания #UkraineEverywhere охватила 44 языка. Лидерами по количеству добавленных и доработанных статей стали португальский, английский, французский языки. Немалый интерес проект вызвал в странах Азиатского направления, многие изменения были сделаны на персидском языке и добавлены статьи на арабском, японском и китайском языках.

"Месяц культурной дипломатии Украины в Википедии завершился, однако мы призываем и дальше рассказывать Википедии об украинских фигурах, событиях и явлениях, которые формировали как украинскую культуру, так и осуществляли вклад для всего мира", - отметили в МИД.

Что было раньше

Напомним, в прошлом статья о столице Украины в англоязычном разделе Википедии была переименована из "Kiev" на "Kyiv" - из-за того, что популярность формы "Kyiv" в авторитетных англоязычных источниках значительно возросла.