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Во Франции рекомендовали использовать вакцину AstraZeneca для людей от 55 лет

Во Франции рекомендовали использовать вакцину AstraZeneca для людей от 55 лет

КИЕВ. 19 марта. УНН. Во Франции национальный регулятор — Высший совет здоровья (HAS) — рекомендует правительству возобновить использование вакцины AstraZeneca, для людей старше 55 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран в своем Twitter, передает УНН.

Цитата:

“По рекомендации EMA, HAS дает зеленый свет на возобновление вакцинации AstraZeneca людям в возрасте 55 лет и старше. Спасибо всем нашим врачам и фармацевтам, которые сегодня будут мобилизованы для продолжения кампании вакцинации”, — написал министр.

Детали

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, всем в возрасте до 55 лет HAS рекомендует использовать другие вакцины. Новое руководство появилось после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что AstraZeneca безопасна и эффективна, хотя может увеличить риск тромбоза, пишет издание.

Что было ранее

16 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что по-прежнему считает, что преимущества вакцины AstraZeneca от COVID-19 перевешивают риски.

Источник: УНН
Теги: Франция, вакцина, Коронавирус
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