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Суд оставил Стерненко под стражей

Суд оставил Стерненко под стражей

КИЕВ. 19 марта. УНН. Приморский районный суд Одессы оставил под стражей одесского активиста Сергея Стерненко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Стерненко.

Цитата:

"Судья Ершова произвольно оставила Стерненка под стражей", - говорится в сообщении.

Что было раньше

Так, суд приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении человека.

Стерненко будет находиться под стражей до момента того, как его наказание вступит в силу.

Дополнение

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Отметим, что первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Так, одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.

Позже производство по нападению на активиста Сергея Стерненко передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападавшими и определенными правоохранителями.

Источник: УНН
Теги: суд, Одесса и Одесская область, активисты
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