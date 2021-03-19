Суд оставил Стерненко под стражей

КИЕВ. 19 марта. УНН. Приморский районный суд Одессы оставил под стражей одесского активиста Сергея Стерненко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Стерненко.

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"Судья Ершова произвольно оставила Стерненка под стражей", - говорится в сообщении.

Что было раньше

Так, суд приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении человека.

Стерненко будет находиться под стражей до момента того, как его наказание вступит в силу.

Дополнение

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Отметим, что первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Так, одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.

Позже производство по нападению на активиста Сергея Стерненко передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападавшими и определенными правоохранителями.