HBO планирует снять еще три новых приквела "Игры престолов"

КИЕВ. 19 марта. УНН. Телесериал "Игра престолов" планируют продлить еще на 3 сериала, не включая приквел "Дом дракона", запланированный на 2022 год. Об этом сообщается на информационной платформе The Hollywood Reporter, передает УНН.

Детали

Известно, что сериал "Игра престолов" в целом планировали растянуть на 8 сезонов. Премьера последнего состоялась в 2019 году. Однако недавно появилась информация, что HBO разрабатывает еще 3 проекта вышеупомянутого сериала, кроме запланированного на 2022 год приквела "Дом дракона".

Один из трех будущих проектов называется "9 Путешествий". В сюжете будет рассказ о морских приключениях лорда Корлиса Велариона, который также будет фигурировать в фильме "Дом дракона", так сюжетные ленты проектов пересекутся.

Второй спин-офф - "Десять тысяч кораблей", где все внимание будет сосредоточено на королеве Нимерии. Ее история началась более тысячи лет перед развертыванием событий в "Игре престолов".

Третий проект "Блошиный уголок". События происходят в недрах квартала Королевской Гавани, где родились Давос Сиворт и Джендри Баратеон. Подробности сюжета пока неизвестны.

Отмечается, что эти три проекта являются дополнением к будущему сериалу "Дом драконов". Конкретная дата появления приквелов на экране сейчас замалчивается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: HBO снимет 10 серий приквела "Игры престолов" под названием "Дом дракона"